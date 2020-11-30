Авторы сериала "Перевал Дятлова" собираются подавать в суд

Родственники Игоря Дятлова объявили о том, что готовятся подать иск на авторов сериала о трагедии на перевале. Они утверждают, что не давали своего разрешения на использование в сериале реальных имен и фамилий своих погибших родственников. Их адвокат уточнил, что использовать историю и снимать на ее основе художественное произведение можно, но вот использование фамилий и имен реальных людей необходимо согласовывать.

Создатели сериала не растерялись и подали ответный иск на адвоката Евгения Черноусова 27 ноября 2020 года. Авторы утверждают, что на самом деле родственниками уже все согласовали, а Евгений порочит честь и достоинство авторов в прессе. По данным телеканала ТНТ согласие на дальнейшие съемки сериала подписал руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич.

Наталья Сергеенко