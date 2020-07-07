Джей Джей Абрамс станет продюсером нового проекта о Джоне Константине

Компания Warner Bros планирует начать работу над экранизацией комиксов.

Фото: wegotthiscovered и brainberries.co

Издание Comic Book сообщает, что кинокомпания Warner Bros начинает работу над запуском нового проекта о Джоне Константине, борце с демонами и чудовищами. Продюсером фильма станет Джей Джей Абрамс, создатель боевика «Миссия невыполнима 3» и «Остаться в живых».

Напомним, что фильм «Константин: Повелитель тьмы» Френсиса Лоуренса увидел свет в 2005 году и принес компании более 230 $ миллионов. Константина тогда сыграл известный голливудский актер Киану Ривз. Еще не известно, вернут ли его на роль главного героя, но вполне возможно, что в полной перезагрузке появится новая звезда.

Кира Соколова