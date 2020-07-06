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Главная страница | Культура | Стартовал конкурсный отбор Международного Канского видеофестиваля

Стартовал конкурсный отбор Международного Канского видеофестиваля

Сегодня, 08:58

Программа включит в себя 35 кинолент из 18 стран.

кино
Фото: Pixabay

 

Из-за пандемии коронавируса многим общественным мероприятиям пришлось изменить формат. Концерты, презентации, выставки и фестивали проводятся онлайн. Придерживаться его решили и организаторы Международного Канского видеофестиваля.

Несмотря на опасения отказов авторов от участия из-за карантина, организаторы сообщили, что среди заявок их «было буквально два-три». В целом, конкурсный отбор стартовал хорошо — режиссёры из России и Великобритании отправили по пять короткометражных фильмов, США и Франция подали по три. По две кинолетны отправили на конкурс Германия, Италия, Бразилия, Индия и Япония.

Остальными участниками видеофестиваля стали Канада, Австралия, Испания, Австрия, Нидерланды, Португалия, Израиль, Непал и Иран. Работы представлены в категориях игрового и документального кино, видео-арта, экспериментального и анимационного жанров. Заявки будут приниматься вплоть до 15 июля.

Мероприятие планируется провести в формате круглосуточной онлайн-трансляции на платформе СОПРОМАТ-ТВ с 23 по 29 августа. Сетка вещания будет выстроена с ориентиром на 4 часовых пояса — Канск, Москва, Лондон и Нью-Йорк. Так, все желающие открыть для себя авангардное видео смогут посмотреть эфир в максимально удобное время.


Олег Фёдоров

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