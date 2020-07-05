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Главная страница | Культура | «Форест Гамп» назван самым популярным фильмом 90-х годов

«Форест Гамп» назван самым популярным фильмом 90-х годов

Сегодня, 15:33

Компании Frontier Communications провела исследование в 100 странах мира.

актер

Фото: wallpapersafari и twitter

Драму «Форест Гамп» Роберта Земекиса назвали самым популярным фильмом снятым в 90-х годах, который до сих пор пересматривают и открывают для себя в 22-х странах мира. Рейтинг лучших кинолент XX века опубликовала американская компания Frontier Communications, предварительно исследовав запросы пользователей интернета в более чем 100 странах мира.

«Форест Гамп» увидел свет в 1994 году, в нем рассказывается о умственно отсталом, очень добром молодом человеке, который много чего смог достичь в жизни благодаря физической силе, упорству и человечности. Фильм считается одной из лучших работ режиссёра Роберта Земекиса, в роли Фореста снялся известный голливудский актер Том Хэнкс.

На втором месте кинокомедия «Один дома» Криса Коламбуса, она востребована в 20 странах, третье место досталось приключенческому фильму «Парк Юрского периода» Стивена Спилберга.

В пятерку лидеров вошли киноленты «Приведение» Джерри Цукера и «Титаник» Джеймса Кэмерона. Следом идет фантастика «Люди в черном», маленькие зрители неравнодушны к мультфильмам «Король Лев» и «Аладдин», в некоторых странах также ищут «Терминатор 2: Судный день» и «Армагеддон».


Кира Соколова

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