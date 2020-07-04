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Вышел сериал «Текст. Реальность» с Петровым и Асмус

Сегодня, 12:00

Продолжение фильма показывают на платформе START

Сериал «Текст. Реальность» уже доступен к просмотру. Фото: Википедия, Instagram @asmuskristina, @ivanfilippovich
Фото: Википедия, Instagram @asmuskristina, @ivanfilippovich

 

2 июля Кристина Асмус на своей Instagram-страничке сообщила о том, что выйдет продолжение фильма «Текст». Сериал «Текст. Реальность» будет содержать 5 серий, а идти они будут по 50 минут. В нем будут показаны вырезанные серии из фильма, а также уже известные сцены, но с совершенно новым монтажом.

«Текст. Реальность» с Александром Петровым и Кристиной Асмус вышел 3 июля на платформе START. Иван Янковский, как и его коллеги, снимется в продолжении нашумевшей драмы. Кристина Асмус подчеркнула, что пока сама не видела ни одной серии сериала, поэтому будет, как и зрители, смотреть их впервые. В вырезанных сценах будет рассказываться в частности о тонкостях в отношениях героев Кристины и Ивана.

Напомним, что фильм «Текст» основан на романе Дмитрия Глуховского. Фильм получил весьма неоднозначные оценки. Возможно, именно сериал расставит все точки над «i» и даст зрителям полное погружение в сюжет.


Кристина Матвеева

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