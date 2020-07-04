Известный бард Игорь Арсенов скончался в Брянске

Мужчина умер в возрасте 60-и лет.

Игорь Арсенов на выступлении. Фото: vk.com/id15037393

В Брянске скончался Известный бард Игорь Арсенов. О смерти музыканта стало известно 3 июля. Об этом сообщило издание «БрянскToday». Причина смерти мужчины остается неизвестной.

Брянцам хорошо запомнился бард — он долгие годы исполнял для них авторские песни и выступал на городских мероприятиях. Арсенова считали одаренным человеком — он умел играть на нескольких музыкальных инструментах, его песни попадали в души поклонников, он был лауреатом бардовских фестивалей. Кроме того, он был причастным к творческому клубу «Горизонт». Близкие люди помнят о нем только хорошее.

«Сегодня я потеряла своего героя… Ушел из жизни Папуля», — написала в сети дочь Игоря Ирина.

Брянцы помнят его песни, особенно популярными были «Она одна», «Я украл тебя», «Птица», «Я сижу у окна», «Тайна», «Не забывай меня», «Я хожу один».

Кристина Матвеева