Моргенштерн купил себе дамскую сумку за 125 тысяч рублей

От редактора

Моргенштерн купил себе дамскую сумку за 125 тысяч рублей

Аксессуар от D&G подошёл под синие ногти и огромное кольцо рэпера.

Сериал «Великая» от Hulu продлен на второй сезон

Мнение

Сериал «Великая» от Hulu продлен на второй сезон

 В продолжении комедии будет 10 серий.

Александр Молочников опроверг слухи о романе с Варнавой

Мнение

Александр Молочников опроверг слухи о романе с Варнавой

Актер разрушил мифы о предполагаемом романе, но в сети до сих пор уверены, что он пытается утаить…

Сюжеты:

Ефремова обвинили в избиении и спаивании жен и любовниц Гормон стресса может замедлить старение Ольга Бузова полгода ходила без одного зуба, но решилась на операцию Психологические проблемы подростков – последствие расстройства сна в младенчестве Рэпер Моргенштерн стал долларовым миллионером Лекарство от Альцгеймера предотвратит тромбы при ожирении и диабете II типа Основатель Comedy Club признался, что Харламов и Асмус развелись из-за фильма «Текст» Алкоголь в умеренных количества может улучшить память и интеллект пожилых людей Парное молоко может содержать устойчивые к антибиотикам бактерии Соловьёв открыто предъявил претензии Собчак после интервью с Анной Шафран Худеть в зрелом возрасте мешает уничтожение гормона похудения жировой тканью В Китае новый штамм свиного гриппа распространяется с 2016 года
Главная страница | Культура | Известный бард Игорь Арсенов скончался в Брянске

Известный бард Игорь Арсенов скончался в Брянске

Сегодня, 09:03

Мужчина умер в возрасте 60-и лет.

Игорь Арсенов скончался в возрасте 60-и лет. Фото: vk.com/id15037393
Игорь Арсенов на выступлении. Фото: vk.com/id15037393

В Брянске скончался Известный бард Игорь Арсенов. О смерти музыканта стало известно 3 июля. Об этом сообщило издание «БрянскToday». Причина смерти мужчины остается неизвестной.

Брянцам хорошо запомнился бард — он долгие годы исполнял для них авторские песни и выступал на городских мероприятиях. Арсенова считали одаренным человеком — он умел играть на нескольких музыкальных инструментах, его песни попадали в души поклонников, он был лауреатом бардовских фестивалей. Кроме того, он был причастным к творческому клубу «Горизонт». Близкие люди помнят о нем только хорошее.

«Сегодня я потеряла своего героя… Ушел из жизни Папуля», — написала в сети дочь Игоря Ирина.

Брянцы помнят его песни, особенно популярными были «Она одна», «Я украл тебя», «Птица», «Я сижу у окна», «Тайна», «Не забывай меня», «Я хожу один».


Кристина Матвеева

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Скончался отец и тренер Хабиба Нурмагомедова
Скончался отец и тренер Хабиба Нурмагомедова

Абдулманап умер в возрасте 57 лет.

Скончался актер музыкального театра Виктор Чубаров
Скончался актер музыкального театра Виктор Чубаров

Солист труппы петербургского Театра музкомедии умер на 77-м году жизни.

Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за $6 млн
Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за $6 млн

Инструмент участвовал на акустическом концерте MTV Unplugget.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости