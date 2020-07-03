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Сериал «Великая» от Hulu продлен на второй сезон

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Сериал «Великая» от Hulu продлен на второй сезон

 В продолжении комедии будет 10 серий.

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Сериал «Великая» от Hulu продлен на второй сезон

Сегодня, 11:28

В продолжении комедии будет 10 серий.

Эль Фаннинг снимется в продолжении «Великой». Фото: YouTube more tv, Википедия
Эль Фаннинг снимется в продолжении «Великой». Фото: YouTube more tv, Википедия

 

Первый сезон комедийного сериала «Великая» от стримингового сервиса Hulu полюбился зрителям настолько, что теперь он продлен на второй сезон. А ведь с премьеры первого сезона едва прошло два месяца. Пока неизвестно, когда именно выйдет второй сезон «Великой». Также неизвестен и его сюжет. Об этом сообщает Deadline.

Как известно, в сериале рассказывается о жизни российской императрицы Екатерине II, которую играет уже известная актриса Эль Фаннинг. Создатели «Великой» признаются, что комедия лишь издалека упоминает реальные исторические факты, поэтому не стоит воспринимать его всерьез. Стоит отметить, что новинка от Hulu получила положительные рейтинги, но, несмотря на это, ее создатели не спешат раскрывать все карты и рассказывать об оценках пользователей.

В первом сезоне «Великой» рассказывалось о восходе на престол Екатерины II, о ее замужестве и правлении. Женщину не устраивает, как правит супруг, поэтому она решает устроить настоящий бунт против Петра III.


Кристина Матвеева

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