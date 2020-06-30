Вокалист Shortparis сыграет Маяковского в триллере Козловского «Карамора»

Режиссёр оценил талант молодого исполнителя в музыке и на сцене.

Фото: film.ru, Instagram @danilakozlovskii4713

На 14 Международном фестивале кино «Зеркало» Данила Козловский рассказал о своем новом режиссерском проекте «Карамора», который увидит свет уже в конце этого года. По словам режиссера роль поэта Владимира Маяковского сыграет вокалист группы Shortparis Николай Комягин. Козловский понимал, что Маяковский в фильме должен быть личностью и по достоинству оценил талант молодого исполнителя.

«Коля сам по себе очень содержательный и глубокий человек, который в музыке, на сцене у меня вызывает восхищение», — отмечает режиссёр.

Посмотрев на Комягина, сразу становится ясно, что это его роль, считает Козловский. Однако, для музыканта это не актерский дебют — ранее Николай снялся в короткометражном фильме Олеси Яковлевой «Сложноподчиненное».

Действие фэнтезийного триллера Данилы Козловского происходит в прошлом веке в России. Молодогй анархист Карамора объявил войну европейской монархии, управляющей миром. В необычном для зрителя жанре вымышленные герои встретятся с историческими персонажами Столыпиным, Толстым и Маяковским.

Роль главного героя в сериале сыграет сам режиссер. В фильме примут участие Андрей Смоляков, Дмитрий Поднозов, Ольга Зуева и другие.

Напомним, что первой работой Данилы Козловского, как режиссера стала драма «Тренер», вышедшая в 2018 году. Премьера еще одной режиссёрской работы драма «Чернобыль» должна появиться в октябре 2020 года.

Кира Соколова