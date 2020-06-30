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Netflix выпустил комедию про «Евровидение»

Сегодня, 14:07

Несмотря на одобрение руководства конкурса, картина высмеивает его недостатки.

Фото: «Музыкальный конкурс Евровидение: История группы Fire Saga», Kinopoisk 

Главный песенный конкурс Европы, отменённый по причине пандемии, в этом году заменят фильмом. На платформе контент-провайдера Netflix Уилл Фарелл совместно с режиссёром Дэвидом Добкиным выпустил комедию про «Евровидение».

«Музыкальный конкурс Евровидение: История огненной саги» повествует о двух жителях Исландии, которые попадают европейский конкурс. На своём пути Ларс Эрикссон и Сигрит Эрикссдоттир встречают множество персонажей, которые иллюстрируют «Евровидение» последних лет, включая Нету Борзилай и трансгендера Кончиту Вурст.

Дуэт Ларса и Сигрит «Огненная сага» проигрывает национальный отбор в Исландии, но местные чиновники понимают, что их стране не потянуть организацию конкурса, поэтому они пытаются выдвинуть худших. Представители власти организуют пропажу корабля с остальными претендентами на поездку, что делает Ларса и Эрика представителями страны на «Евровидении».

Основным лейтмотивом фильма является высмеивание абсурдных ситуаций, с которыми в последнее время ассоциируется конкурс. Более того, Фарелл не обошёлся без шуток на злободневную тему ЛГБТ, за что критики обвинили картину в «старомодном взгляде» на окружающий мир.

Премьера картины состоялась 26 июня — до сегодняшнего дня критики и зрители продолжают разделяться в оценках фильма. По данным портала «Кинопоиск», лишь 58% рецензий критиков дали положительную оценку фильму. Кроме того, из шести зрительских рецензий на сайте — лишь две отрицательных.


Дмитрий Кошевой

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