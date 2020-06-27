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Главная страница | Культура | Игра Disco Elysium получит свой сериал от авторов «Соник в кино»

Игра Disco Elysium получит свой сериал от авторов «Соник в кино»

Сегодня, 10:18

Награда «Лучшая ролевая игра 2019» от The Game Awards стимулировала разработчиков.

игра
Фото: HyperHype

Продюсеры «Соник в кино» dj2 Entertainment и студия независимых разработчиков ZA/UM заключили соглашение о расширении франшизы детективной ролевой игры Disco Elysium. По информации издания Variety, приключение загадочного детектива получит свой сериал, хотя процесс лишь на подготовительной стадии.

Никаких деталей о сюжете, и том, будет ли он повторять игровой, неизвестно. Пока что ведутся поиски сценариста — в 2021 году фанатам игры определённо не увидеть экранную адаптацию. Однако геймеры ожидают от dj2 Entertainment и других проектов. Компания располагает правами на создание сериалов по таким играм, как Life is Strange, We Happy Few, Vampyr и других.

Учитывая, что вышедшая на ПК в октябре 2019 года игра завоевала четыре награды на премии The Game Awards, желание продюсеров расширить границы повествования логичны. Да и разработчики, по словам сценариста студии Хелен Хиндпере, рады такой возможности.

Игра Disco Elysium основана на вселенной романа «Святой и страшный аромат» Роберта Курвица. Приятный визуальный стиль и изометрическая картинка покажут запутанную историю прожжённого детектива, распутывающего преступление, угрожающее гражданской войной.


Олег Фёдоров

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