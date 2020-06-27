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Главная страница | Культура | Венедиктов уверен, что государство должно принести извинения Серебрянникову

Венедиктов уверен, что государство должно принести извинения Серебрянникову

Сегодня, 09:02

Главред «Эхо Москвы» сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Венедиктов высказался по делу Серебрянникова. Фото: Кристина Матвеева, Vladtime.ru
Венедиктов высказался по делу Серебрянникова. Фото: Кристина Матвеева, Vladtime.ru

Алексей Венедиктов высказался о ранее осужденном Кирилле Серебрянникове. Главред «Эхо Москвы» уверен, что государство должно принести извинения Серебрянникову. Более того, в своем Telegram-канале он написал, что считает невиновным Кирилла и других людей, которых осудили по делу «Седьмой студии». Стоит отметить, что Венедиктов — не единственный, кто высказался по этому поводу. Среди несогласных были Лия Ахеджакова, Юрий Лоза, Александр Калягин.

26 июня в Мещанском суде было принято решение осудить Серебрянникова на три года условно. Личное имущество театрального режиссера арестовали. Такое же наказание применено и к двум другим фигурантам по делу «Седьмой студии». Теперь Кирилл и остальные лица обязаны возместить ущерб.

Напомним, что Кирилл Серебрянников и остальные фигуранты обвинены в том, что присвоили себе 129 млн рублей, которые были выделены на «Платформу» — проект театральной труппы.


Кристина Матвеева

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