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Робот Эрика станет звездой боевика

Сегодня, 10:43

Научно-фантастический фильм будет называться «b».

Робот Эрика. Фото: YouTube
Робот Эрика. Фото: YouTube-канал Inventions World

 

Робот Эрика снимется в научно-фантастическом фильме и станет главной звездой боевика. Такой случай первый в кинематографии. Съемки «Б» начнутся уже в 2021 году. Стоит отметить, что режиссера картины пока ещё не нашли. Кроме того, на боевик будет потрачено 70 млн долларов, а съемки пройдут в Европе.

В фильме будет рассказываться об учёном, который изо всех сил пытается воплотить свою мечту — создать совершенную молекулу человеческого ДНК. Однако по итогу мужчина осознает, что его идея принесет больше плохого, нежели хорошего, поэтому он предлагает Эрике скрыться.

Продюсер фильма Сэма Хозе рассказывает в своём интервью The Hollywood Reporter, что картина, в которой будет сниматься робот, будет значительно отличаться от обычного кино. Ведь настоящие актеры вкладывают в работу так же свой жизненный опыт, а японская Эрика создана Хироси Исигуро и Кохеем Огава с нуля.

Для того, чтобы сделать из девушки с искусственным интеллектом настоящего персонажа, пришлось провести достаточно много работы, прописывая движения, мимику и другие качества.


Кристина Матвеева

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