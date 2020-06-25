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Главная страница | Культура | Том Круз побудил Генри Кавилла в фильме «Ведьмак» исполнять трюки самостоятельно

Том Круз побудил Генри Кавилла в фильме «Ведьмак» исполнять трюки самостоятельно

Сегодня, 17:35

Отказ от каскадеров позволяет актеру лучше чувствовать своего героя.

актеры

Фото: Instagram zatochkaodessa и glamhalll

В беседе с Патриком Стюартом для издания Variety Генри Кавилл сообщил, что он под большим впечатлением от таланта и профессионализма Тома Круза. Генри говорит, что известный актер, снимаясь в боевиках, рискуя жизнью отказывается от дублеров, чтобы лучше чувствовать свою роль. В свои 57 лет Том Круз совершенствуется все больше и больше в каскадерском искусстве.

В фэнтезийном сериале «Ведьмак», вышедшем в 2019 году, Генри Кавилл играет главную роль мутанта и убийцу чудовищ Геральта. Актер признается, что пример Тома Круза в фильме «Миссия невыполнима», где они работали на одной съемочной площадке, побудил Кавилла исполнять все трюки самостоятельно. Он также отметил в беседе, что все эти трюкаческие штучки ему очень нравятся и помогают близко прочувствовать своего героя.

Генри рассказал, что в целях безопасности часть боевых сцен была снята с помощью мечей из резины, а некоторые эпизоды только с эфесом, позже, в процессе графической обработки фильма добавлялись клинки. Зрители считают, что драки в «Ведьмаке» сняты более натурально и выглядят жёстче, чем в «Играх престолов».


Кира Соколова

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