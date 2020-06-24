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Главная страница | Культура | Трейлер фильма «Чернобыль» Козловского собирает негативные отзывы на YouTube

Трейлер фильма «Чернобыль» Козловского собирает негативные отзывы на YouTube

Сегодня, 16:48

Многие пользователи считают картину пародией на сериал HBO.

чернобыль
Фото: YouTube

В 2020 году в прокат выходит кинокартина режиссёра Данилы Козловского «Чернобыль. Бездна». В YouTube появился трейлер фильма про аварию на ЧАЭС. С момента публикации он собирает негативные отзывы пользователей. Количество дизлайков почти в 6 раз превзошло число отметок «мне нравится».

Для Данилы Козловского «Чернобыль. Бездна» станет вторым фильмом в режиссёрской карьере. На этот раз он выбрал тему с Чернобыльской катастрофой. В комментариях под трейлером многие сравнивают картину Козловского с нашумевшим сериалом «Чернобыль» компании HBO. Это не идёт на пользу российскому варианту.

«Судя по трейлеру, пытались снять пафосную копию «Чернобыля» от HBO», «Я вот не понимаю, зачем снимать фильм про Чернобыль, когда уже есть шедевр от HBO? Ведь заранее понятно, что лучше не получится», - пишут пользователи в YouTube. Другие указывают на различные исторически ляпы. Например, в трейлере «Чернобыль. Бездна» главный герой видит пожар на реакторе в дневное время суток. В реальности авария произошла ночью, в 1 час 23 минуты.



Точная дата премьеры «Чернобыль. Бездна» неизвестна. Фильм выйдет в этом году. Кроме режиссёра Данилы Козловского, главную роль в картине сыграла Оксана Акиньшина.


Антон Жилин

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