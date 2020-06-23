Домогаров заявил о травле после отказа от интервью в честь 20-летия сериала «Бандитский Петербург»

«У меня теперь нет никакого желания выходить на сцену перед вами», — признался актер.

Фото: Instagram @aleksandr_domogarov_fan

После резких высказываний в адрес критиков Михаила Ефремова и отказа от интервью в честь 20-летия детективного сериала «Бандитский Петербург», Домогаров заявил о травле в сети. Недавно Александр ограничил доступ к своей странице в инстаграм и сообщил, что не хочет выступать перед зрителем, который «топчется в крови» и смакует горе в семье Ефремова. Домогаров считает нападки на народного артиста россиянами жестокими и неоправданными.

«В связи с травлей у народной массы я не расположен давать интервью для народных масс. Вы не люди. Буду надеяться, что вам воздастся. Прощайте. Никогда больше не беспокойте», — заявил актер KP.RU.

Проявлением предательства и лицемерия, по мнению актёра, со стороны СМИ является публикация непроверенных фактов и сокрытие истины.

Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов в центре Москвы, будучи в алкогольном и наркотическом состоянии, на автомобиле Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и протаранил фургон Лада. От полученных травм водитель скончался в больнице. Сейчас актер находится под домашним арестом в квартире на Плотниковом переулке. Ефремов попросил прощение у семьи погибшего в аварии водителя.

Кира Соколова