Елена Степаненко опровергла слухи о закрытии «Ещё не вечер»

«На лето ушли в отпуск», — объяснила она.

Фото: Instagram @esheneve4er

Елена Степаненко опровергла слухи, связанные с её шоу на «России 1». В Сети появились новости о закрытии передачи «Ещё не вечер» из-за плохих рейтингов. Однако телеведущая в интервью «СтарХит» объяснила, что проект просто ушёл на летние каникулы.

В издании «Собеседник» опубликовано, что шоу Елены Степаненко «Ещё не вечер» разочаровало руководство телеканала. Говорилось, что рейтинги передачи оказались значительно ниже, чем ожидалось до премьеры. Неизвестный источник указал, что в дирекции «России 1» решается дальнейшая судьба проекта.

По словам Елены Степаненко, исчезновение шоу из эфирной сетки спровоцировало слухи о закрытии программы. Она успокоила поклонников информацией, что «Ещё не вечер» находится в режиме летнего отпуска. Осенью передача снова появится на телеэкранах. «Слухами земля полнится», — подытожила Елена Степаненко. Информацию о закрытии «Ещё не вечер» опровергли и представители «России 1».

В апреле на канале «Россия 1» появилась развлекательная передача с ведущей Еленой Степаненко. В рамках шоу «Ещё не вечер» она встречается с интересными гостями и беседует с ними. В премьерной программе приняли участие Елена Воробей и Ефим Шифрин.

Антон Жилин