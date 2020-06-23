Собчак и Кудрявцева поучаствовали в челлендже «до и после» фотошопа

От редактора

Собчак и Кудрявцева поучаствовали в челлендже «до и после» фотошопа

Поклонники оценили чувство юмора знаменитостей, отметив, что без ретуши они выглядят куда лучше.

Резиденты «Уральских пельменей» получают по 300 млн рублей в год

Мнение

Резиденты «Уральских пельменей» получают по 300 млн рублей в год

Экс-директор шоу не удержался и раскрыл заработную плату участников.

«Первый канал» собрал звёздный состав для вручения медицинской премии

Мнение

«Первый канал» собрал звёздный состав для вручения медицинской премии

«Засветились» Татьяна Навка и Лариса Гузеева.

Сюжеты:

Продолжительность жизни зависит от скорости накопления генетических мутаций Врачи объяснили, почему с «аллергией на солнце» опасно загорать Люди начали болеть корью с VI века до н.э. из-за контакта с зараженным скотом В России разрабатывают метод кодирования 6G-сетей В ДНК ирландского вельможи обнаружили следы инцеста первой степени У всех профессиональных футболистов есть скрытые травмы, но это не влияет на их игру Спирт делает червей менее привлекательными друг для друга Блондины живут дольше и болеют меньше, чем брюнеты и шатены Мороженое научились создавать с помощью углекислого газа Пластиковые дожди могут нанести вред легким человека Ученые определили характер людей, скупавших туалетную бумагу в марте Геи, бисексуалы и лесбиянки более добросовестны, чем гетеросексуалы
Главная страница | Культура | Майклу Китону предложили снова сыграть Бэтмена в фильме «Флэшпоинт»

Майклу Китону предложили снова сыграть Бэтмена в фильме «Флэшпоинт»

Сегодня, 11:32

Студия Warner Bros ведет переговоры с актером.

актер

Фото: Кира Соколова, Vladtime

Издание The Wrap сообщило, что Майклу Китону предложили снова сыграть Бэтмена в сольном проекте Флэша в фильме «Флэшпоинт». Режиссёр Андреас Мускетти раннее рассказал, что сюжет нового проекта будет построен вокруг одноименных комиксов.

В данный момент переговоры студии Warner Bros с Майклом Китоном находятся на начальной стадии и не известно согласится актер на роль или нет.

Сьемки фильма постоянно откладывались с 2018 года, этой весной они так и не начались из-за эпидемии COVID–19.

Однако, студия Warner Bros официально сообщила о выходе фильма 1 июля 2022 года. Поклонники вселенной DCEU все-таки увидят сольный фильм о Барри Алене, ставшим супергероем по имени Флэш.


Кира Соколова

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Warner Bros. Games анонсировали мобильную игру по «Властелину колец»
Warner Bros. Games анонсировали мобильную игру по «Властелину колец»

Стратегия для мобильных платформ получит персонажей и локации из оригинальных книг.

Warner Bros готовятся анонсировать игры про «Бетмена» и «Отряд самоубийц»
Warner Bros готовятся анонсировать игры про «Бетмена» и «Отряд самоубийц»

Для начала зарегистрировали домены.

Injustice: Gods Among Us раздают бесплатно для ПК, Xbox 360 и PS4
Injustice: Gods Among Us раздают бесплатно для ПК, Xbox 360 и PS4

Супергеройский файтинг можно забрать до 25 июня.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости