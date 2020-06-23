Майклу Китону предложили снова сыграть Бэтмена в фильме «Флэшпоинт»

Студия Warner Bros ведет переговоры с актером.

Фото: Кира Соколова, Vladtime

Издание The Wrap сообщило, что Майклу Китону предложили снова сыграть Бэтмена в сольном проекте Флэша в фильме «Флэшпоинт». Режиссёр Андреас Мускетти раннее рассказал, что сюжет нового проекта будет построен вокруг одноименных комиксов.

В данный момент переговоры студии Warner Bros с Майклом Китоном находятся на начальной стадии и не известно согласится актер на роль или нет.

Сьемки фильма постоянно откладывались с 2018 года, этой весной они так и не начались из-за эпидемии COVID–19.

Однако, студия Warner Bros официально сообщила о выходе фильма 1 июля 2022 года. Поклонники вселенной DCEU все-таки увидят сольный фильм о Барри Алене, ставшим супергероем по имени Флэш.

Кира Соколова