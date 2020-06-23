В YouTube появился трейлер российского фильма ужасов «Кольская сверхглубокая»

Картина расскажет о самой глубокой скважине на планете.

Фото: Instagram @mileena_radulovic, YouTube

В YouTube появился трейлер картины «Кольская сверхглубокая», созданного кинокомпанией «ВОЛЬГА». Премьера российского фильма ужасов запланирована на осень. Для режиссёра Арсения Сюхина это будет дебют в полнометражном кино.

«Кольская сверхглубокая» расскажет мистическую историю о самой глубокой скважине на планете, созданной для научных целей. Её разработка началась в 1970 году недалеко от города Заполярного Мурманской области. Глубина выработки 12?262 м. Ей принадлежит рекорд Гиннеса за самое глубокое вторжение людей в кору планеты. С 1994 года СГ-3 не функционирует.

По сюжету «Кольской сверхглубокой», в 1984 году учёные распознают на глубине странные звуки, напоминающие человеческие стоны. После этого скважину закрывают. Исследовательской группе предстоит спуститься и обнаружить источник звуков.

Главная роль в российском фильме ужасов досталась сербской актрисе Милене Радулович. Зрители могли видеть её в картинах «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» и «Балканский рубеж».

Антон Жилин