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Роберта Дауни-младшего рассматривают на участие в перезапуске «Пиратов Карибского моря»

Сегодня, 17:09

Студия Disney планирует пригласить актера на второстепенную роль, сообщает We Got This Covered.

кино
Фото: Wikipedia

Сегодня на сайте We Got This Covered появилась информация, что в компании Disney рассматривают участие Роберта Дауни-младшего в перезапуске известного приключенческого фильма «Пиратов Карибского моря». Актеру планируют предложить второстепенную роль капитана корабля, где он сможет применить свой комедийный талант.

В 2018 году студия Disney решила перезапустить франшизу «Пираты Карибского моря». Представители студии предложили сценаристам Ретту Ризу и Полу Вернику написать сценарий для новой трилогии, сообщает Deadline. Также над новым фильмом будет работать продюсер Джерри Брукхаймер. Пока не известно вернется ли в новую версию фильма Джонни Депп в роли Джека Воробья, поскольку актеру уже 57 лет.

По слухам главный герой фильма будет обновлен и не исключено, что это будет женщина-пират.

Франшиза пяти фильмов принесла создателям более 4,5 млрд долларов, если считать и доходы студии от продажи сопутствующих товаров, то «Пираты Карибского моря» можно смело назвать одним из самых успешных проектов Disney.


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