Пермский кинофестиваль «Флаэртиана» пройдет в декабре

Организаторы оказались проводить мероприятие онлайн.

Пермский международный фестиваль неигрового кино «Флаэртиана» пройдет в декабре 2020 года. Организаторы перенесли сроки мероприятия с 18–24 сентября на 11–17 декабря. Они считают, что в связи с эпидемией Covid-19 могут быть проблемы с визами и границы некоторых государств в сентябре, возможно, еще будут закрыты.

Президент фестиваля Павел Печенкин говорит, что не эффективно проводить «Флаэртиану» онлайн, потому что очень важны встречи зрителей и «профессионалов кино». Юбилейный двадцатый фестиваль выпал на год эпидемии и нужно ценить друг друга и получать радость от общения, считает Печенкин.

В этом году на фестивале запланированы международный, национальный и студенческий конкурсы. Пройдет тренинг для профессионалов кино, презентация новых лент и показ лучших фильмов прошлых лет за всю историю «Флаэртианы».

Организаторы надеются, что в декабре ничего не помешает проведению фестиваля. Они примут меры по обеспечению безопасности зрителей и всех участвующих в кинопоказах и мастер-классах.