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Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за $6 млн

Сегодня, 11:32

Инструмент участвовал на акустическом концерте MTV Unplugget.

На аукционе Jullen’s продана гитара Курта Кобейна, с которой солист группы Nirvana выступал на концерте MTV Unplugget в 1993 году.

«Продано за 6 010 000 $. Новый мировой рекорд для гитар!», — сообщает в Twitter аукционный дом  Jullen’s.

С гитарой коллекционер получил оригинальный футляр с флаером известного альбома группы, упаковку струн и замшевую сумку.

Изначально инструмент, созданный в 59 году, оценивался в миллион долларов.

На этом же аукционе была продана электрогитара всем известного музыканта Принса Blue Angel за $500 тыс.

Напомним, Курт Кобейн известный музыкант, певец и художник. Выступал вокалистом и гитаристом в составе группы Nirvana. Через несколько недель после знаменитого концерта на MTV Unplugget его нашли мертвым в собственном доме. Поклонники Курта считают, что музыканта убили и никто не хочет расследовать это дело. После смерти Кобейна вышло несколько художественных фильмов о жизни и творчестве легендарного артиста.


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