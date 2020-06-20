Англичане против Кристен Стюарт в роли леди Дианы

Проблема в том, что актриса — американка, пишут в Twitter.

Чилийский режиссёр Пабло Ларраин, работающий над созданием картины «Спенсер», объявил о намерении взять звезду «Сумерек» на роль принцессы Дианы. Такое решение возмутило британцев, которые не упустили возможности раскритиковать его в Twitter.

В основном, англичане сошлись во мнении, что американская актриса не достойна играть роль британской монаршей особы. Пользователи Сети называют это «неверным решением», ссылаясь на то, что актриса и леди Диана «даже не похожи», и «многие британские актрисы подошли бы для этой роли лучше».

Несмотря на то, что англичане высказались против Кристен Стюарт в роли леди Ди, режиссёр уверен, что актриса сможет показать личность принцессы Уэльской во всей красе. Ларраин также отметил, что ему понравилась реакция Кристен на сценарий, над которым трудился Стивен Найт, известный по сериалу «Острые козырьки».

Начало съёмок «Спенсер» планируется на 2021 год, а сама картина расскажет о трёх днях из жизни принцессы, урождённой Дианы Фрэнсис Спенсер, ставшими поворотными в принятии решения о разводе с принцем Чарльзом.

Олег Фёдоров