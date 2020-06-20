У сериала «Проклятая» от Netflix появился трейлер

Новинка появится в доступе уже 17 июля.

У сериала «Проклятая» от Netflix появился долгожданный трейлер. Его опубликовали на YouTube-канале Netflix. «Проклятая» основан на романах Френка Миллера и Тома Уилера. Сериал станет переосмыслением легенды о короле Артуре. Многие пользователи сошлись во мнении, что новинка от Netflix – своеобразный ответ «Ведьмаку» от женщин.





Главной героиней окажется девочка подросткового возраста Нимуэ. Ее роль сыграет уже известная актриса Кэтрин Лэнгфорд. Сериал будет содержать всего 10 серий, но не менее интересный сюжет. По сюжету мать Нимуэ скончалась от рук красных паладинов, и девочка хочет за это отомстить. Но это не единственная цель, которая преследует главную героиню. Она хочет уберечь и других людей от красных паладинов и короля Утера. Для этого юная, но мужественная особа, познакомившись с наемником Артуром, решает отыскать колдуна Мерлина, ведь именно таким образом она сможет достичь своих целей.

Кристина Матвеева