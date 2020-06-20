Строгая диета и спорт помогли Баскову похудеть на 15 кг

От редактора

Строгая диета и спорт помогли Баскову похудеть на 15 кг

В самоизоляцию певец поставил себе цель «сбросить» лишние килограммы, и это у него получилось.

Собчак и Кудрявцева поучаствовали в челлендже «до и после» фотошопа

Мнение

Собчак и Кудрявцева поучаствовали в челлендже «до и после» фотошопа

Поклонники оценили чувство юмора знаменитостей, отметив, что без ретуши они выглядят куда лучше.

Резиденты «Уральских пельменей» получают по 300 млн рублей в год

Мнение

Резиденты «Уральских пельменей» получают по 300 млн рублей в год

Экс-директор шоу не удержался и раскрыл заработную плату участников.

Сюжеты:

Продолжительность жизни зависит от скорости накопления генетических мутаций Врачи объяснили, почему с «аллергией на солнце» опасно загорать Люди начали болеть корью с VI века до н.э. из-за контакта с зараженным скотом В России разрабатывают метод кодирования 6G-сетей В ДНК ирландского вельможи обнаружили следы инцеста первой степени У всех профессиональных футболистов есть скрытые травмы, но это не влияет на их игру Спирт делает червей менее привлекательными друг для друга Блондины живут дольше и болеют меньше, чем брюнеты и шатены Мороженое научились создавать с помощью углекислого газа Пластиковые дожди могут нанести вред легким человека Ученые определили характер людей, скупавших туалетную бумагу в марте Геи, бисексуалы и лесбиянки более добросовестны, чем гетеросексуалы
Главная страница | Культура | У сериала «Проклятая» от Netflix появился трейлер

У сериала «Проклятая» от Netflix появился трейлер

Сегодня, 09:15

Новинка появится в доступе уже 17 июля.

У сериала «Проклятая» от Netflix появился долгожданный трейлер. Его опубликовали на YouTube-канале Netflix. «Проклятая» основан на романах Френка Миллера и Тома Уилера. Сериал станет переосмыслением легенды о короле Артуре. Многие пользователи сошлись во мнении, что новинка от Netflix – своеобразный ответ «Ведьмаку» от женщин.


Главной героиней окажется девочка подросткового возраста Нимуэ. Ее роль сыграет уже известная актриса Кэтрин Лэнгфорд. Сериал будет содержать всего 10 серий, но не менее интересный сюжет. По сюжету мать Нимуэ скончалась от рук красных паладинов, и девочка хочет за это отомстить. Но это не единственная цель, которая преследует главную героиню. Она хочет уберечь и других людей от красных паладинов и короля Утера. Для этого юная, но мужественная особа, познакомившись с наемником Артуром, решает отыскать колдуна Мерлина, ведь именно таким образом она сможет достичь своих целей.


Кристина Матвеева

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Netflix и НВО снимут сериал про Ванду Нару
Netflix и НВО снимут сериал про Ванду Нару

Ванда — спортивный агент и владелец собственной линейки одежды.

Шоураннер «Бэтвумен» прокомментировала слухи о смерти главной героини
Шоураннер «Бэтвумен» прокомментировала слухи о смерти главной героини

Руби Роуз, исполнительница роли Кэти Кейн в сериале The CW, покинула шоу.

Шоураннер «Ведьмака» рассказала о деталях нового сезона
Шоураннер «Ведьмака» рассказала о деталях нового сезона

Продолжение сериала отошлёт зрителей к прошлому героев.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости