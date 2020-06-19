В сюжет «Чужого 5» добавят сны и противостояния

Об этом говорят цитаты на титульном листе сценария.

В Сети появляется всё больше информации относительно продолжения франшизы «Чужого». Культовая серия ужасов может даже немного сменить направления, становясь больше психологическим триллером. Намёки на это присутствуют в виде цитат, попавших на фото вместе с титульным листом сценария, которым поделилось издание Syfy.

Так, присутствуют строки Эдгара А. По из стиха «Сон во сне» (пер. Константин Бальмонт):

«Всё, что зрится, мнится мне. Всё есть только сон во сне» .

Ниже также приведена цитата политика и участника Гражданской войны в США Уильяма Шермана: «Война — это ад». В свою очередь, это может намекать на новый конфликт, который добавят в сюжет. Возможно даже внутренний. Фанаты киновселенной «Чужого» считают, что противостояния и сны будут как-то замешаны между собой.

Дополнительных деталей о главном герое или сюжете пока нет. Известно только, что Сигурни Уивер не уверена, хочет ли возвращаться во франшизу.

Олег Фёдоров