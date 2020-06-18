Сын Домогарова представит свой фильм на Каннском кинорынке

Больше 10 отечественных кинокомпаний примут участие в March du Film.

С 22 по 26 июня будет проходить онлайн вариант ежегодного Каннского кинорынка. На стендах готовы презентовать свою продукцию российские кинокомпании. Среди участников March du Film 2020 будет и режиссёр Александр Домогаров-младший, который представит свой фильм «Пальма».

На Каннском кинорынке, который проводится параллельно кинофестивалю, кинематографисты со всего мира обмениваются работами. В этом году российский стенд будет представлен наиболее широко. Сын актёра Александра Домогарова покажет свой фильм «Пальма», в котором главную роль исполнил отец. Картина расскажет об овчарке Пальме, которую назвали «советской Хатико». Хозяину не разрешили взять собаку на борт самолёта, и она несколько лет жила в аэропорту. В 1989 году про эту историю сняли фильм «На привязи у взлётной полосы».

Кроме «Пальмы», на Каннский кинорынок заявлен фильм Алексея Учителя «Цой» и космический хоррор «Спутник», снятый Егором Абраменко. Две анимационные ленты презентует студия «Союзмультфильм». Это мультфильм про великого полководца «Суворов», и анимация сказок Эрнста Гофмана — «Гофманиада».

Антон Жилин