«Союзмультфильм» снимет новые серии в честь юбилея мультфильма.

Российские мультипликаторы представили персонажей новых эпизодов культового сериала, который в прошлом году справил 50-летие. Ёж, косуля и барсук станут героями перезапуска «Ну, погоди!».

В четверг российская студия презентовала Барсука Тима, Ежика Шу, и Косулю Улю. Три персонажа станут героями нового цикла мультсериала, над которым уже работают. Представители «Союзмультфильма» подчёркивают, что первые серии могут появиться до осени этого года.

По словам генерального продюсера студии Юлии Осетинской, новый мультфильм будет снят в 3D, и рассчитан на детей возрастом 6-8 лет. Этот период в жизни ребёнка характеризуется активным развитием, поэтому ему важно видеть пример для подражания. Новые герои отличаются не только дружелюбностью и умением помочь, но и «выглядят актуально», подчеркнула Осетинская.

Стоит отметить, что неожиданный набор персонажей — это следствие инициативы руководства курорта «Роза Хутор». Сочинский курорт является партнёром студии, поэтому герои мультсериала станут символами места для отдыха. Тем более, что косули, ежи, и барсуки обитают в горах Причерноморья.

О сотрудничестве студии мультипликации с курортом было объявлено весной. Что примечательно, в мультфильме будут изображены пейзажи, инфраструктура, и возможности «Розы Хутор». При этом, авторы подчёркивают, что подобная интеграция не является рекламой.

Напомним, первый эпизод мультсериала режиссёра Геннадия Сокольского увидел свет в 1969 году. Оригинальные эпизоды снимались до 1986 года, а в 1993 году начался выпуск новых эпизодов. На данный момент последним выпущенным эпизодом является серия «Поймай звезду!», показанная в декабре 2017 года.

Дмитрий Кошевой