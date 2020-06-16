«Я верю»: Наталья Штурм прокомментировала обращение Михаила Ефремова

От редактора

«Я верю»: Наталья Штурм прокомментировала обращение Михаила Ефремова

Певица объяснила своё видение записи с извинениями от актёра.

Криворотов признался, что попал на «Холостяк» с помощью связей в шоу-бизнесе

Мнение

Криворотов признался, что попал на «Холостяк» с помощью связей в шоу-бизнесе

Павел Деревянко поспособствовал Антону стать участником романтичного телепроекта.

Джигурда: «Ефремова хотели убрать накануне голосования за поправки в Конституцию РФ»

Мнение

Джигурда: «Ефремова хотели убрать накануне голосования за поправки в Конституцию РФ»

Актёр провёл собственное расследование.

Сюжеты:

Блондины живут дольше и болеют меньше, чем брюнеты и шатены Мороженое научились создавать с помощью углекислого газа Пластиковые дожди могут нанести вред легким человека Ученые определили характер людей, скупавших туалетную бумагу в марте Геи, бисексуалы и лесбиянки более добросовестны, чем гетеросексуалы Белок BAM15 помог мышам похудеть без диеты Помогающий бороться с вирусами белок блокирует восстановление легких Яйцеклетки женщины могут игнорировать некоторые неидентичные сперматозоиды Почему без подготовки нельзя определить болезнь по кашлю Люди способны впадать в «зимнюю спячку» в тяжелые периоды Влияние I и II группы крови на форму заболевания COVID-19 выяснили медики В Краснодарском крае отменяют пропускной режим на междугородние поездки
Главная страница | Культура | Little Big пользователи обвинили в плагиате The Black Eyed Peas

Little Big пользователи обвинили в плагиате The Black Eyed Peas

Сегодня, 14:39

Сразу 3 хита коллектива сравнивают с треками американской группы.

В сети появился ролик, в котором пользователи обвинили в плагиате известную российскую группу Little Big. Девушка поочередно сравнила песни российского коллектива с хитами американской группы The Black Eyed Peas. В итоге, песни «Uno» и «Go Bananas» очень напоминают «My Humps», а хит «I’m OK» звучит так же, как и «Scream & Shout».

Мнения пользователей в сети разделились. Поклонники встали на защиту группы, одни считают, что ничего оригинального придумать невозможно и все новое — это хорошо забытое старое. Другие пишут, что нужно все это суметь преподнести публике. По их мнению, сравнивать две группы очень странно, потому что это два совершенно разных уровня.

Напомним, группа Little Big появилась в Петербурге в результате шуточного клипа 1 апреля. Сейчас коллектив является яркой и популярной группой, известной не только в России, но и в Европе. Свои песни исполняют на английском языке, мотивируют это тем, что стремятся стать международной группой и прославить свою страну. В этом году они побывали в Лос-Анжелесе на съемках фильма, где исполнили шуточный танец.
Группа должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидения» в этом году. Специально для шоу они придумали веселую и энергичную композицию «Uno». Из-за пандемии коронавируса конкурс отменили и перенесли на 18 мая 2021 года. Музыканты из 18 стран уже подтвердили свое участие на «Евровидении 2021», Little Big пока не сообщает об этом своим поклонникам.


Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Влияние I и II группы крови на форму заболевания COVID-19 выяснили медики
Влияние I и II группы крови на форму заболевания COVID-19 выяснили медики

Почему одни люди страдают от тяжелой формы заболевания, а у других болезнь протекает бессимптомно, нашли ответ ученые-вирусологи.

Эксперт раскритиковал обвинения Билла Гейтса в «чипировании»
Эксперт раскритиковал обвинения Билла Гейтса в «чипировании»

 Артем Кураеев из «Валдай» считает, что чипировать людей невозможно, так как нужный чип еще не изобрели.

Дмитрий Бикбаев пожаловался на «дурацкие» песни Константина Меладзе
Дмитрий Бикбаев пожаловался на «дурацкие» песни Константина Меладзе

Артист остался недоволен работой в шоу-бизнесе с известным продюсером.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости