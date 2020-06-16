Little Big пользователи обвинили в плагиате The Black Eyed Peas

Сразу 3 хита коллектива сравнивают с треками американской группы.

В сети появился ролик, в котором пользователи обвинили в плагиате известную российскую группу Little Big. Девушка поочередно сравнила песни российского коллектива с хитами американской группы The Black Eyed Peas. В итоге, песни «Uno» и «Go Bananas» очень напоминают «My Humps», а хит «I’m OK» звучит так же, как и «Scream & Shout».

Мнения пользователей в сети разделились. Поклонники встали на защиту группы, одни считают, что ничего оригинального придумать невозможно и все новое — это хорошо забытое старое. Другие пишут, что нужно все это суметь преподнести публике. По их мнению, сравнивать две группы очень странно, потому что это два совершенно разных уровня.

Напомним, группа Little Big появилась в Петербурге в результате шуточного клипа 1 апреля. Сейчас коллектив является яркой и популярной группой, известной не только в России, но и в Европе. Свои песни исполняют на английском языке, мотивируют это тем, что стремятся стать международной группой и прославить свою страну. В этом году они побывали в Лос-Анжелесе на съемках фильма, где исполнили шуточный танец.

Группа должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидения» в этом году. Специально для шоу они придумали веселую и энергичную композицию «Uno». Из-за пандемии коронавируса конкурс отменили и перенесли на 18 мая 2021 года. Музыканты из 18 стран уже подтвердили свое участие на «Евровидении 2021», Little Big пока не сообщает об этом своим поклонникам.