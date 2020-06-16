Пригожин считает, что Орейро станет россиянкой из-за особого налогового статуса

«Россия привлекательна своим отношением — менее циничным, чем оно существует».

Аргентинская певица и актриса подала документы на получение гражданства РФ в российском посольстве в Аргентине. Наталья рассказала, что стать россиянкой для нее большая честь. Она много путешествует и как известный человек имеет плотные связи с Россией. Фанаты часто ей дарят маленькие сувениры в виде российского паспорта и теперь пришло время получить настоящий.

Наталья Орейро станет россиянкой из-за особого налогового статуса для артистов в нашей стране, рассказал Иосиф Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва». Так же он считает, что для многих артистов и спортсменов, которые хотят сюда приехать, Россия очень привлекательна своим гостеприимством и теплым отношением, менее циничным, чем других странах. У некоторых людей до сих присутствует сентиментальность из прошлого к иностранным гостям.

Напомним, Наталия Орейро стала всемирно известной после исполнения главных ролей в сериалах «Богатые и знаменитые» и «Дикий ангел». В России снялась в фильме «В ритме танго» с Андреем Смоляковым и Ольгой Погодиной.

Во время ЧМ по футболу в России, Орейро представила песню «Объединены любовью» на трех языках. В этом году 9 мая певица исполнила песню «Нам нужна одна победа» на русском языке. Наталья продолжает сниматься в кино, фильмы с ее участием «Чокнутая» и «Гризель» увидели свет в 2019 году.