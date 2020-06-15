Европейский Вещательный Союз назвал даты проведения «Евровидения-2021»

Конкурс состоится на Роттердамской Ahoe арене 18, 20 и 22 мая.

На официальном сайте Европейский Вещательный Союз назвал даты и место проведения «Евровидения-2021». Конкурс пройдет в Роттердаме, как и планировалось ранее в 2020 году, полуфиналы состоятся 18 и 20 мая, а финал пройдет 22 мая 2021 года.

Мартин Остендаль, руководитель конкурса Евровидения, отметил, что любителям шоу во всем мире важно, чтобы конкурс вернулся в 2021 году. Организаторы рады, что Нидерланды взяли на себя обязательства продолжать работу над грандиозным проектом.

Напомним, что конкурс «Евровидения-2020» был отменен из-за пандемии COVID-19. Арена Ahoe была переоборудована под больницу для больных с коронавирусной инфекцией. Ранее, в Роттердаме проводились различные масштабные мероприятия, в том числе и детский конкурс «Евровидения» в 2007 году.

Участники шоу 2020 года выступили дистанционно в конкурсе «Европа зажигает свет», Россию представляла группа Littlе Big с песней Uno.