Европейский Вещательный Союз назвал даты проведения «Евровидения-2021»

Конкурс состоится на Роттердамской Ahoe арене 18, 20 и 22 мая.
Мартин Остендаль, руководитель конкурса Евровидения, отметил, что любителям шоу во всем мире важно, чтобы конкурс вернулся в 2021 году. Организаторы рады, что Нидерланды взяли на себя обязательства продолжать работу над грандиозным проектом.
Напомним, что конкурс «Евровидения-2020» был отменен из-за пандемии COVID-19. Арена Ahoe была переоборудована под больницу для больных с коронавирусной инфекцией. Ранее, в Роттердаме проводились различные масштабные мероприятия, в том числе и детский конкурс «Евровидения» в 2007 году.
Участники шоу 2020 года выступили дистанционно в конкурсе «Европа зажигает свет», Россию представляла группа Littlе Big с песней Uno.