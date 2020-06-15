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Джеймс Ганн прекратит сотрудничать с Marvel после «Стражи Галактики 3»

Сегодня, 16:05

Режиссер не будет снимать «Мстителей», даже если ему предложат.

 Фото instagram oscar_cinemacenter

Во время общения с фанатами в Instagram, американский режиссер Джеймс Ганн на вопрос о продолжении супергеройской трилогии «Стражи Галактики 3» ответил, что скорее всего это его последний фильм с этой командой. После «Стражи Галактики 3» он прекратит сотрудничать с кинокомпанией Marvel.

«Но никогда не знаешь наверняка!», — написал Ганн.

На вопрос подписчиков о сьемках фильма «Мстители», режиссер ответил: «Мне не предлагали, но я бы и не стал, даже если бы спросили».

Напомним, что Джеймс Ганн начал свою карьеру в кино с 2000 года на студии Troma Entertainment. Там он написал сценарий и стал продюсером своего первого фильма о супергероях. Является сценаристом фильмов «Скуби-Ду», «Скуби-Ду-2: Монстры на свободе» и «Рассвет мертвецов».

Вероятнее всего в «Стражах 4» зрители увидят совершенно другую команду героев. Премьера фильма «Стражи Галактики 3» планируется в 2022 году.


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