Шоураннер «Ведьмака» рассказала о деталях нового сезона

Продолжение сериала отошлёт зрителей к прошлому героев.

Лорен Хиссрич, похоже,

Шоураннер сериала «Ведьмак» пообщалась с журналистами и рассказала о деталях нового сезона.осознала свою ошибку с некоторыми фишками первого сезона. Вместо скачков во времени в новом сезоне будут флэшбеки и флешфорварды в прошлое, которые будут не такими уж частыми. Кроме того, появится сразу несколько новых ведьмаков из крепости Каэр Морхен.

Стоит отметить, что первый сезон зрители встретили более, чем благосклонно, но, несмотря на это, в нем были и свои «минусы». Исполнительный продюссер признается, что понимала, что скачки во времени могут прийтись по душе не каждому, но все-таки посчитала нужным оставить все именно так. Так, например, сюжетная линия была весьма запутанной, а переходы из одного времени в другое мешали просмотру. По словам шоураннера, этих недостатков не будет во втором сезоне «Ведьмака», что не может не радовать поклонников.

Следует напомнить, что премьера продолжения сериала ожидается в 2021 году.

Кристина Матвеева