Премьеру нового фильма Джеймса Бонда покажут раньше задуманного

Создатели «бондианы» объявили об этом в Twitter.

Премьеру нового фильма Джеймса Бонда «Не время умирать» покажут раньше задуманного. Выход картины в прокат ранее планировался на апрель. Однако показ отложили на целых полгода из-за коронавируса и неработающих кинотеатров. Получается, что премьера должна была состояться 25 ноября.

Сейчас же эпидемиологическая ситуация улучшилась и в связи с этим показ «Не время умирать» вновь перенесли, но уже на ближайший срок — 20 ноября. Таким образом зрители смогут увидеть новые приключения Бонда на целых пять дней раньше. В Великобритании же и вовсе фильм выйдет 12 ноября — на 8 дней раньше, чем в США.

В фильме Джеймс Бонд позабыл о своей службе и отправился отдыхать на Ямайку. Отдыхать долго не приходится, ведь мужчина встречает своего друга из ЦРУ, который просит Джеймса о помощи. Бонду приходится вновь приступить к своим делам, позабыв о беззаботной жизни. Агенту поручают миссию, в результате которой он должен спасти ученого. Но это оказывается не так просто, как хотелось бы.

Кристина Матвеева