Новая «муза» Фадеева идеально подходит на роль его любовницы

От редактора

Новая «муза» Фадеева идеально подходит на роль его любовницы

Как стало известно ранее, Маша проводит время с Максимом не только в рабочие будни.

«Я верю»: Наталья Штурм прокомментировала обращение Михаила Ефремова

Мнение

«Я верю»: Наталья Штурм прокомментировала обращение Михаила Ефремова

Певица объяснила своё видение записи с извинениями от актёра.

Криворотов признался, что попал на «Холостяк» с помощью связей в шоу-бизнесе

Мнение

Криворотов признался, что попал на «Холостяк» с помощью связей в шоу-бизнесе

Павел Деревянко поспособствовал Антону стать участником романтичного телепроекта.

Сюжеты:

Блондины живут дольше и болеют меньше, чем брюнеты и шатены Мороженое научились создавать с помощью углекислого газа Пластиковые дожди могут нанести вред легким человека Ученые определили характер людей, скупавших туалетную бумагу в марте Геи, бисексуалы и лесбиянки более добросовестны, чем гетеросексуалы Белок BAM15 помог мышам похудеть без диеты Помогающий бороться с вирусами белок блокирует восстановление легких Яйцеклетки женщины могут игнорировать некоторые неидентичные сперматозоиды Почему без подготовки нельзя определить болезнь по кашлю Люди способны впадать в «зимнюю спячку» в тяжелые периоды Влияние I и II группы крови на форму заболевания COVID-19 выяснили медики В Краснодарском крае отменяют пропускной режим на междугородние поездки
Главная страница | Культура | Премьеру нового фильма Джеймса Бонда покажут раньше задуманного

Премьеру нового фильма Джеймса Бонда покажут раньше задуманного

Сегодня, 10:36

Создатели «бондианы» объявили об этом в Twitter.

Премьеру нового фильма Джеймса Бонда «Не время умирать» покажут раньше задуманного. Выход картины в прокат ранее планировался на апрель. Однако показ отложили на целых полгода из-за коронавируса и неработающих кинотеатров. Получается, что премьера должна была состояться 25 ноября.

Сейчас же эпидемиологическая ситуация улучшилась и в связи с этим показ «Не время умирать» вновь перенесли, но уже на ближайший срок — 20 ноября. Таким образом зрители смогут увидеть новые приключения Бонда на целых пять дней раньше. В Великобритании же и вовсе фильм выйдет 12 ноября — на 8 дней раньше, чем в США.

В фильме Джеймс Бонд позабыл о своей службе и отправился отдыхать на Ямайку. Отдыхать долго не приходится, ведь мужчина встречает своего друга из ЦРУ, который просит Джеймса о помощи. Бонду приходится вновь приступить к своим делам, позабыв о беззаботной жизни. Агенту поручают миссию, в результате которой он должен спасти ученого. Но это оказывается не так просто, как хотелось бы.


Кристина Матвеева

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Главные киноновинки Disney появятся в России с июля
Главные киноновинки Disney появятся в России с июля

В течение года ожидается 12 премьер.

В Швеции прекратили расследование 34-летней давности об убийстве премьер-министра
В Швеции прекратили расследование 34-летней давности об убийстве премьер-министра

Дело закрыли в связи со смертью обвиняемого.

Sony перенесла презентацию PlayStation 5 на 11 июня
Sony перенесла презентацию PlayStation 5 на 11 июня

Решение приняли в связи с протестами в США.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости