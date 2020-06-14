В середине лета начнётся работа над фильмами «Продукты 24» и «Оторви и выбрось».

Кинематографисты России планируют вернуться к работе уже в следующем месяце. Новость о том, что съёмки российского кино возобновятся в июле, передаёт ТАСС со ссылкой на представителей киноиндустрии.

Возобновление съёмок в июле возможно только при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. В организации подготовили список необходимых мер. Сотрудники группы должны носить защитные маски, проходить контрольный замер температуры и пользоваться санитайзерами.

Представители «Метрафильмса» анонсировали старт съёмок новой приключенческой комедии Кирилла Соколова «Оторви и выбрось». Ранее планировалось начать съёмочный процесс в мае. По словам режиссёра, в картине будет рассказана история трёх поколений женщин, которые в процессе столкнутся с обидами прошлого. На главные роли Соколов пригласил Анну Михалкову и Александра Яценко.

В конце следующего месяца запланирована работа над первой социальной драмой о современном рабстве «Продукты 24». Это будет дебютное кино Михаила Бородина. Фильм основан на событиях 2012 года. Тогда в одном из районов столицы полиция обнаружила группу женщин, которых содержали в плохих условиях и заставляли работать в магазине.

Антон Жилин