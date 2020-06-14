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Главная страница | Культура | В Татарстане стартует Всемирный Фестиваль уличного кино

В Татарстане стартует Всемирный Фестиваль уличного кино

Сегодня, 14:38

Бесплатные показы пройдут под открытым небом.

В Татарстане с 1 по 10 августа стартует Всемирный Фестиваль уличного кино, сообщает издание Татар-информ. Масштабные показы пройдут на улицах и в парках Казани, Нижнекамска, Агрыза, Бугульмы, Набережных Челнов, Азнакиева, Елабуги и в других городах республики. В каждом из них зрители смогут посмотреть короткометражные фильмы молодых российских авторов под открытым небом совершенно бесплатно.

На фестивале нет статусного жюри, победителя выбирает народ. Каждый человек сможет проголосовать за понравившуюся картину, светом фонариков и телефонов. Победители получат денежный приз и статуэтку, отлитую из металла.

Фестиваль проводится с лета 2014 года, авторами проекта являются Маргарита и Александр Щеряковы. Они проехали от Владивостока до Москвы, показывая фильмы на улицах, крышах домов и в парках российских городов. Каждый фильм оценивался аплодисментами. В 2015 году представители Книги рекордов Гиннеса удостаивают проект звания самого длинного путешествующего фестиваля.

В 2019 году фестиваль прошел более, чем в 1000 городов России. Больше миллиона жителей вышли на улицы, площади и парки, чтобы увидеть лучшие фильмы, снятые молодыми режиссерами за год.


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