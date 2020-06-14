В Татарстане стартует Всемирный Фестиваль уличного кино

Бесплатные показы пройдут под открытым небом.
На фестивале нет статусного жюри, победителя выбирает народ. Каждый человек сможет проголосовать за понравившуюся картину, светом фонариков и телефонов. Победители получат денежный приз и статуэтку, отлитую из металла.
Фестиваль проводится с лета 2014 года, авторами проекта являются Маргарита и Александр Щеряковы. Они проехали от Владивостока до Москвы, показывая фильмы на улицах, крышах домов и в парках российских городов. Каждый фильм оценивался аплодисментами. В 2015 году представители Книги рекордов Гиннеса удостаивают проект звания самого длинного путешествующего фестиваля.
В 2019 году фестиваль прошел более, чем в 1000 городов России. Больше миллиона жителей вышли на улицы, площади и парки, чтобы увидеть лучшие фильмы, снятые молодыми режиссерами за год.