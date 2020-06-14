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Главная страница | Культура | Во дворах Тобольска откроются арт-объекты

Во дворах Тобольска откроются арт-объекты

Сегодня, 13:30

Записаться на участие в фестивале можно уже сейчас.

В Тобольске пройдет фестиваль «Вектор улиц. Районы, кварталы». Это уже третий раз, когда организаторы осуществляют данную задумку, поэтому теперь и во дворах Тобольска откроются арт-объекты. Суть фестиваля будет состоять в том, что обычные жители города вместе с профессиональными художниками создадут арт-объекты во дворах Тобольска.

Место, где будет находиться рисунок, горожане смогут выбрать самостоятельно, а вот количество арт-объектов ограничено — их будет всего 5. Фестиваль будет включать в себя три ступени. На первой жители должны будут выбрать место, на котором в дальнейшем будет нанесен рисунок. Кроме того, пройдут мероприятия, которые познакомят тоболяков с разновидностями искусства в иных регионах. Второй этап включает в себя голосование за лучший двор. Именно в нем по всеобщему решению будет находиться арт-объект. И последняя ступень — создание рисунков и их открытие.

В этом году фестиваль арт-объектов значительно отличается от предыдущих. Ранее художники сами придумывали эскизы и, можно сказать, горожане не принимали в работе никакого участия. Теперь все изменилось — тоболяки расскажут свою историю, выберут место, а художники лишь воплотят эту историю в рисунок.


Кристина Матвеева

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