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Главная страница | Культура | Netflix и НВО снимут сериал про Ванду Нару

Netflix и НВО снимут сериал про Ванду Нару

Сегодня, 15:42

Ванда — спортивный агент и владелец собственной линейки одежды.

Netflix и НВО снимут биографический сериал про Ванду Нару, супругу Мауро Икарди.

Женщина поднялась в карьере с модели до спортивного агента. Ванду заметила публика, когда та закрутила роман с известным футболистом Диего Марадона. Ванда родила ему троих детей, но вскоре они развелись. Новым супругом стал Мауро Икарди, чем даже навлёк на себя злость Лионеля Месси, который полностью поддерживал Диего. Для Икарди женщина родила двух дочерей, и всё ещё поддерживает модельную фигуру.

Часть съёмок будет в Аргентине, где родилась модель, остальные сцены будут отсняты в Европе.

Нара шутит, что если снимать сериал с её детства, он будет самым длинным, и для просмотра потребуется ещё одна пандемия. Она также обещает, что будет много персонажей и пикантных сцен, которые не известны публике. Кто будет её играть, она сама не знает, не представляет даже, кто бы это мог её сыграть.


Ангелина Соколовская

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