В Омской области отменили этнофестиваль «Солнцестояние»

Организаторы отказались от фестиваля из-за коронавируса.

Фестиваль «Солнцестояние» проводится каждый год, но в 2020 не стали рисковать здоровьем местных жителей.

Станислав Репин, который является одним из организаторов «Солнцестояния», опубликовал видео на своей странице в соцсети Вконтакте, где сообщил, что этнофестиваль отменили, и просил не приезжать в Окунево.

Окунево находится в Омской области, где всё ещё, по словам Репина, бушует коронавирус. Он сказал, что решение отменить фестиваль вызвано желанием оградить их детей от болезни, которую могут принести отдыхающие. Он добавил, что независимо от мнений, вирус в области всё ещё бушует. Мужчина также попросил относиться к этому с пониманием.

К Купальскому празднику можно готовиться на следующий год.

Ангелина Соколовская