Бейонсе и Marvel заключили контракт на 100 млн долларов

Певица будет работать в проекте «Чёрная пантера».

Бейонсе подписала контракт на 100 млн долларов и будет исполнять саунд-трек в новом фильме от Marvel.

Компания Disney, которая является материнской компанией Marvel, стала рассматривать сотрудничество с Бейонсе после успеха в работе над киноверсией мультфильма «Король Лев», где певица озвучивала Налу и исполнила несколько песен. Disney спустя короткое время заключили контракт, который подразумевает работу Бейонсе ещё в трёх кинокартинах. Певица уже участвовала в проекте «Чёрная пантера», а контракт продлили на сиквел.

The Sun также сообщает, что Бейонсе хотят приобщить к работе над документальными фильмами на диснеевском канале. Переговоры ещё не закончены, но певице предложили озвучку.

Сама Бейонсе также отмечала, что рада и горда стать частью большой диснеевской семьи и работать в интересных и ведущих проектах.

Ангелина Соколовская