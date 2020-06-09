Собчак упрекнула в лицемерии всех, кто обвиняет Ефремова в смертельном ДТП

Ксения поддержала Михаила Ефремова в своей странице Instagram.

Актриса ярко высказалась и упрекнула в лицемерии всех, кто обвиняет Ефремова.

Она написала пост, в котором представила ситуацию под разными углами: в зависимости от того, кем бы оказался виновник, реакция общества была бы разной. Собчак рассуждает о том, что мнение общества меняется согласно политическим взглядам. Если это «свой», его защищают, если «чужой» — обвиняют и осуждают.

Сама Собчак не оправдывает вину артиста в смертельном ДТП.

«Поступку Миши нет оправдания. (…) Алкоголизм-зло, — высказалась телеведущая в соцсетях. — (…) Но дело не в Ефремове. Дело в нас. В абсолютно лицемерном обществе, которое искренне не видит собственного лицемерия».

Далее она приводит пример Флойда вместе со списком его судимостей и угрозы беременной женщине, которого много кто поддержал. Тут Собчак пишет про двойные стандарты: одни поддерживают первого и осуждают второго, другие наоборот. Ксения категорически высказалась по поводу любви общества к осуждению.

Её пост вызвал бурю эмоций у подписчиков: одни не поняли, как Флойд относится к Ефремову, другие поддержали, третьи высказали негодование.

Ангелина Соколовская