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Главная страница | Культура | Собчак упрекнула в лицемерии всех, кто обвиняет Ефремова в смертельном ДТП

Собчак упрекнула в лицемерии всех, кто обвиняет Ефремова в смертельном ДТП

Сегодня, 17:20

Ксения поддержала Михаила Ефремова в своей странице Instagram.

Актриса ярко высказалась и упрекнула в лицемерии всех, кто обвиняет Ефремова.

Она написала пост, в котором представила ситуацию под разными углами: в зависимости от того, кем бы оказался виновник, реакция общества была бы разной. Собчак рассуждает о том, что мнение общества меняется согласно политическим взглядам. Если это «свой», его защищают, если «чужой» — обвиняют и осуждают. 

Сама Собчак не оправдывает вину артиста в смертельном ДТП.

«Поступку Миши нет оправдания. (…) Алкоголизм-зло, — высказалась телеведущая в соцсетях. — (…) Но дело не в Ефремове. Дело в нас. В абсолютно лицемерном обществе, которое искренне не видит собственного лицемерия».

Далее она приводит пример Флойда вместе со списком его судимостей и угрозы беременной женщине, которого много кто поддержал. Тут Собчак пишет про двойные стандарты: одни поддерживают первого и осуждают второго, другие наоборот. Ксения категорически высказалась по поводу любви общества к осуждению.

Её пост вызвал бурю эмоций у подписчиков: одни не поняли, как Флойд относится к Ефремову, другие поддержали, третьи высказали негодование.


Ангелина Соколовская

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