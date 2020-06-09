Режиссер «Чернобыля» взялся за работу над The Last of Us для НВО

Йохан Ренк снимет пилотный эпизод нового сериала по игре.

Режиссер «Чернобыля» рассказал в интервью Discussing Film о своём новом проекте, где он будет работать со своим старым другом шоураннером Крэйгом Мейзном.

Сейчас Ренк взялся за работу над сериалом по мотивам популярной игры The Last of Us для НВО. В сериале он займёт должность исполнительного продюсера. Ренк не исключает, что будет снимать не только пилотный эпизод, но и последующие тоже. Он прокомментировал, что отходить от первоначальных образов в игре рискованно, поэтому персонажи будут узнаваемыми. Кроме того, с ними работает автор самой игры Нил Дракманн, поэтому каноничность героев под сомнением не стоит. Актёров, которые будут играть главные роли, ещё не определили, хотя сеть полнится слухами.

Активная работа над сериалом сдвинулась из-за вируса, и выход планируется не раньше 2021 года. Йохан Ренк также ранее был удостоен «Эмми» за работу над мини-сериалом «Чернобыль».

Ангелина Соколовская