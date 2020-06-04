Шарлот выиграл борьбу с Sony Music после угроз лейблу

От редактора

Шарлот выиграл борьбу с Sony Music после угроз лейблу

Музыкант готов расторгнуть агентский контракт.

Екатерина Скулкина выбрала карьеру, «отодвинув» сына на «второй план»

Мнение

Екатерина Скулкина выбрала карьеру, «отодвинув» сына на «второй план»

Артистка делилась, что времени на ребенка ей не хватает.

«Союзмультфильм» перезапускает «Ну, погоди!»

Мнение

«Союзмультфильм» перезапускает «Ну, погоди!»

Первую серию планируют выпустить к концу лета-началу осени.

Сюжеты:

Екатерина Скулкина выбрала карьеру, «отодвинув» сына на «второй план» Новая вспышка на Солнце приведёт к увеличению магнитных бурь В МФТИ открыли новый способ лечения рака желудка В MIT создали «мягких» роботов, способных собирать чипсы Физики знают, как создать вещество из света Отсутствие реальных запасов нефти провоцирует ежегодный рост цен на автомобильное топливо СМИ: Государственные пособия в размере МРОТ вогнали бизнесмена, пожелавшего остаться анонимным, в долги Медики назвали самые вредные сыры при гипертонии Ученые объяснили, при каком условии собака спасет своего хозяина Ученые Бурятии и Приморья создали экологичный токопроводящий бетон Зоозащитники предупредили, чем опасно для кошек расставание с хозяином Археологи нашли на дне Нила мифический город фараонов
Главная страница | Культура | Левин из «Интернов» переехал в Лондон и устроился официантом

Левин из «Интернов» переехал в Лондон и устроился официантом

Сегодня, 15:41

Актёр больше нигде не смог засветиться.

Сейчас Дмитрий Шаракоис не снимается, а успешно работает в ресторане «Зума». 

Шаракоис снялся в трёх сезонах «Интернов». Его герой Борис Левин, харизматичный заучка, ярко запомнился зрителям, но после Дмитрий почти не показывался на экранах. Последней крупной ролью был Шурик из провального ремейка «Кавказской пленницы» 2014 года. После актёр снимался и в других фильмах, но снова обрести популярность не смог.

В следствие неудачной актёрской карьеры Дмитрий переехал в Лондон и устроился официантом. Его часто узнают посетители и фотографируются с ним. Шаракоис старается не отказывать. Он выглядит вполне довольным и хорошо отзывается о своём коллективе. 

Однако Дмитрий периодически бывает в Москве для участия в театре по приглашению или в кастингах. Это значит, что он всё же рассматривает возможность продолжать актёрскую карьеру. 

За спиной Шаракоиса более 30 картин, у него богатый актёрский опыт, поэтому вполне вероятно, что поклонники Левина из «Интернов» ещё смогут увидеть актёра на экране в новых воплощениях.


Ангелина Соколовская

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Клинт Иствуд отмечает 90-летие
Клинт Иствуд отмечает 90-летие

Актёр и режиссёр продолжает снимать, пополняя свою коллекцию наград.

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов уехал из Казани
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов уехал из Казани

Футболист отправился на выходной в Москву.

Муж Полины Гагариной назвал отечественную эстраду убогой
Муж Полины Гагариной назвал отечественную эстраду убогой

Дмитрий Исхаков также намекнул, что собирается пойти на шоу «Голос».

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости