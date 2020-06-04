Левин из «Интернов» переехал в Лондон и устроился официантом

Актёр больше нигде не смог засветиться.

Сейчас Дмитрий Шаракоис не снимается, а успешно работает в ресторане «Зума».

Шаракоис снялся в трёх сезонах «Интернов». Его герой Борис Левин, харизматичный заучка, ярко запомнился зрителям, но после Дмитрий почти не показывался на экранах. Последней крупной ролью был Шурик из провального ремейка «Кавказской пленницы» 2014 года. После актёр снимался и в других фильмах, но снова обрести популярность не смог.

В следствие неудачной актёрской карьеры Дмитрий переехал в Лондон и устроился официантом. Его часто узнают посетители и фотографируются с ним. Шаракоис старается не отказывать. Он выглядит вполне довольным и хорошо отзывается о своём коллективе.

Однако Дмитрий периодически бывает в Москве для участия в театре по приглашению или в кастингах. Это значит, что он всё же рассматривает возможность продолжать актёрскую карьеру.

За спиной Шаракоиса более 30 картин, у него богатый актёрский опыт, поэтому вполне вероятно, что поклонники Левина из «Интернов» ещё смогут увидеть актёра на экране в новых воплощениях.

Ангелина Соколовская