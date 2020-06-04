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«Союзмультфильм» перезапускает «Ну, погоди!»

Сегодня, 13:54

Первую серию планируют выпустить к концу лета-началу осени.

Выход из карантина у компании «Союзмультфильм» намечается громким. Компания перезапускает известный и любимый мультфильм «Ну, погоди!». Причём из старого останутся только 2 героя: Волк и сам Заяц.

Главному антагонисту переделали всё. Помимо того, что сам мультфильм будет выполнен в технике квази-3D, Волку изменили одежду, обувь. Даже над выражением лица поработали. Теперь он, как утверждают художники, выглядит свирепо, как и полагается любому уважающему себя волку. А судя по наблюдениям, показывающим, что мультфильм является самым популярным среди детей, как минимум в Youtube, то работу над образами персонажей проделали изрядную.

Предположительно, первую серию хотят предоставить публике уже к концу лета-началу осени. Но как всё произойдёт на самом деле – неизвестно.


Святослав Суздальский

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