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Главная страница | Культура | В «КВН» с Галустяном и Михалковой поиграют дети из разных городов

В «КВН» с Галустяном и Михалковой поиграют дети из разных городов

Сегодня, 07:57

Первый выпуск передачи стартует на СТС.

Вести «КВН» с Михаилом Галустяном будет 8-летняя Ева Смирнова, сообщают в пресс-службе СТС.

На выступление команд детей из разных городов можно будет посмотреть уже с 15 июня. Юлия Михалкова, ранее учавствовшая в «Уральских пельменях», будет перед выступлениями веселить и поднимать боевой дух юных шутников, которые наверняка будут рады пообщаться с Михалковой.

По всей России участников выбирали из 150 команд. В итоге прошли 36 из них. Среди городов-победителей Брянск, Самара, Воронеж, Волгоград, Нижегородск и другие. Все они принимали участие в Международном фестивале детских команд КВН. Фестиваль проходил в Анапе, а участников отбирала специальная комиссия.

Оценивать баллами ребят не будут, вместо этого будет совещание жюри и конечный вердикт после того, как все дети поиграют и покажут свои выступления. В жюри приглашены Пелагея, Екатерина Скулкина, Нюша, Дмитрий Хрусталёв, Родион Газманов, Эдгард Запашный и другие.


Ангелина Соколовская

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