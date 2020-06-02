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Кэмерон вернулся к съёмкам «Аватар 2» в Новой Зеландии

Сегодня, 16:21

Жители всё ещё закрытой на въезд Новой Зеландии остались недовольны.

Режиссёр Джеймс Кэмерон вернулся в Новую Зеландию, об этом сообщил продюсер фильма Джон Ландау в Instagram. 

Команда «Аватара» прибыла из Лос-Анджелеса в количестве 54 человек, а перелёт длился более 13 часов. Сразу к съёмкам приступать никто не будет: всё ещё есть правило карантина, который съёмочная группа будет соблюдать под надзором местных властей.

«Аватар 2» уже частично отснят в Окленде и Веллингтоне, но страны закрылись на самоизоляцию раньше, чем группа успела прибыть в Новую Зеландию, и производство фильма приостановилось. 

Самим фактом приезда съёмочной группы остались недовольны жители, видя несправедливость властей в отношении приезжих. Власти Новой Зеландии выдали съёмочной группе специальное разрешение на въезд, тогда как собственных жителей пока не пускают из-за границы.

Отсутствие многих людей на рабочих местах подрывает производство товаров и услуг и вредит экономике. Джун Рэнсон, глава Новозеландской ассоциации миграции и инвестиций утверждает, что премьер-министр, пустив в страну съёмочную группу, принял выгодное решение для себя лично, но не для страны. Власти же пока не могут вернуть своих профессиональных работников с другим гражданством, даже если те проживали на территории страны многие годы.

Впрочем, команда «Аватара 2» будет находиться на карантине две недели, и выпустят их только здоровыми, поэтому новой волны заражения можно будет избежать.


Ангелина Соколовская

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