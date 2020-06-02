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Главная страница | Культура | В полуфинал конкурса красоты «Мисс Офис — 2020» прошли три девушки из Хабаровска

В полуфинал конкурса красоты «Мисс Офис — 2020» прошли три девушки из Хабаровска

Сегодня, 14:42

Победительницу определят в сентябре.

Состоялся полуфинал конкурса красоты «Мисс Офис — 2020», который популяризирует образ деловой, но яркой женщины.

На отборе прошли три девушки из Хабаровска. Это Макаревич Ольга, консультант суда, Варенина Анна, специалист отдела по внеучебной работе и молодёжной политике, и Ходакова Оксана, гендиректор интерьер-студии «ДЕКО».

Каждая из девушек для участия в конкурсе проявила свои творческие способности: фильм с танцем от Анны, песня от Ольги и эскиз от Оксаны.

На региональных кастингах отбирают 100 красивых молодых девушек, которые проходят в полуфинал. Для отбора в финал проходит онлайн-голосование, где каждый может выбрать наиболее красивую и талантливую, по его мнению, сотрудницу. В финал проходит 30 конкурсанток, и победительницу определяют в сентябре.

Международный конкурс проходит ежегодно, в нём участвуют офисные сотрудницы из разных стран: России, Беларуси, Украины, Казахстана, Молдовы, Армении, Азербайджана, Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии и Китая.

Сам конкурс с 2010 года проводит компания «Комус». В 2020 году конкурс сделали дистанционным.


Ангелина Соколовская

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