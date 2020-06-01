Необычные экшн-сцены достанутся четвертому «Уику» от съемок третьей части кинокартины.

Режиссер фильма Чад Стахелски рассказал The Hollywood Reporter подробности новой серии. В «Джон Уик 4» Киану Ривз может предстать в образе ковбоя или самурая. А все потому, что Стахелски хочет вставить сцены, не вошедшие в предыдущий фильм.

На их съемки режиссер вдохновился вестернами и самурайскими кинокартинами. Но материала оказалось настолько много, что чем-то пришлось пожертвовать. 90% из вырезанного из «Джон Уик 3», Стахелски все еще надеется использовать. Но оценить работу режиссера и съемочной группы зрители смогут не раньше мая 2022 года.

Также Чад Стахелски прокомментировал ход съемок четвертой части «Матрицы», которые ведет Лана Вечевски. По мнению Чада, зритель не будет разочарован. Экшна в фильме будет предостаточно, Стахелски лично помогает Лане с постановкой боевых сцен.

Свое восхищение работой Вечевски режиссер «Джона Уика» выразил следующими словами: «У нее, правда, отличные идеи. Она определилась с визуалом. Она знает, что хочет сказать в том или ином эпизоде».

Съемки четвертой «Матрицы» были приостановлены из-за пандемии COVID-19, но студия Warner Brothers планирует возобновить их уже в июле этого года. Премьера картины объявлена на 21 мая 2021 года.

Владимир Лазневой