Картина рассказывает о бывшем полицейском и экстремале, которые организовали детективное агентство.

Начало лета российские телезрители могут провести за просмотром новой теленовеллы. На «НТВ» с 1 июня стартует показ сериала «Чёрная лестница». Остросюжетный детектив снят под началом режиссёра Сахата Дурсунова — создателя «Сельского детектива».

В центре сюжета находится бывший оперативник, который лишился должности за нарушение инструкций в процессе расследования убийства. Также во время работы на месте преступления оперативник Тельцов знакомится с сыном убитого — Максом, который становится инициатором создания детективного агентства.

Повествование показывает развитие отношений двух непохожих людей — молодого любителя экстрима, и опытного сотрудника силовых ведомств. Главные роли в картине исполняет Алексей Матошин, известный по сериалу «Филатов», и Алексей Ушаков, снявшийся в пятой части «Полицейского с Рублёвки».

Для съёмок была выбрана Москва и Подмосковье — столичные высотки подошли для иллюстрации экстремального увлечения Макса — паркура. Сахат Дурсунов отметил, что специфика съёмок потребовала повышенного внимания к безопасности, поэтому члены съёмочной группы проходили инструктаж.

Премьера сериала состоится сегодня на телеканале «НТВ» в 21:00 по Москве.

Дмитрий Кошевой