Николаев поздравил Королёву с Днём рождения снимком «Жигуля»

От редактора

Николаев поздравил Королёву с Днём рождения снимком «Жигуля»

На капоте автомобиля нарисован фрагмент из клипа «Дельфин и русалка».

В продюсерском центре Дробыша назвали причины конфликта с Самбурской

Мнение

В продюсерском центре Дробыша назвали причины конфликта с Самбурской

Певица обратилась в суд, чтобы сохранить права на свои песни.

Диденко идёт наперекор матери и продолжает общаться с блогером Джошем

Мнение

Диденко идёт наперекор матери и продолжает общаться с блогером Джошем

Родители блогеров выступают против их общения.

Сюжеты:

Зоозащитники предупредили, чем опасно для кошек расставание с хозяином Китайский закон о национальной безопасности спровоцирует холодную войну между Гонконгом и США Археологи нашли на дне Нила мифический город фараонов В США создана электронная кожа, работающая на человеческом поте Финансовый кризис в США «вылился» в торговые санкции против китайских компаний Саудовская Аравия планирует купить у США 7,5 тысяч авиабомб Решетова ответила фанатам на критику воспитания своего сына Совладельцу «Зимней вишни» вменяют дачу взятки ОПГ Найденные в Германии 6000-летние каменные топоры говорят о расколе на элиту и простолюдинов Физики спрогнозировали существование суперионного льда на Венере Xiaomi подключит человеческий мозг к компьютеру для борьбы с эпилепсией и депрессией Магазины одежды после пандемии откроются, но без примерочных
Главная страница | Культура | На «НТВ» с 1 июня стартует показ сериала «Чёрная лестница»

На «НТВ» с 1 июня стартует показ сериала «Чёрная лестница»

Сегодня, 13:34

Картина рассказывает о бывшем полицейском и экстремале, которые организовали детективное агентство.

Начало лета российские телезрители могут провести за просмотром новой теленовеллы. На «НТВ» с 1 июня стартует показ сериала «Чёрная лестница». Остросюжетный детектив снят под началом режиссёра Сахата Дурсунова — создателя «Сельского детектива».

В центре сюжета находится бывший оперативник, который лишился должности за нарушение инструкций в процессе расследования убийства. Также во время работы на месте преступления оперативник Тельцов знакомится с сыном убитого — Максом, который становится инициатором создания детективного агентства.

Повествование показывает развитие отношений двух непохожих людей — молодого любителя экстрима, и опытного сотрудника силовых ведомств. Главные роли в картине исполняет Алексей Матошин, известный по сериалу «Филатов», и Алексей Ушаков, снявшийся в пятой части «Полицейского с Рублёвки».

Для съёмок была выбрана Москва и Подмосковье — столичные высотки подошли для иллюстрации экстремального увлечения Макса — паркура. Сахат Дурсунов отметил, что специфика съёмок потребовала повышенного внимания к безопасности, поэтому члены съёмочной группы проходили инструктаж.

Премьера сериала состоится сегодня на телеканале «НТВ» в 21:00 по Москве.


Дмитрий Кошевой

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Остросюжетный сериал о банде «Чёрная кошка» снова показывают на «России 1»
Остросюжетный сериал о банде «Чёрная кошка» снова показывают на «России 1»

Актёр на главную роль повредил себе руку, чтобы впечатлить режиссёра.

Мнения россиян по поводу темнокожего князя Ростова в сериале «Великая» разделились
Мнения россиян по поводу темнокожего князя Ростова в сериале «Великая» разделились

Одни недоумевают, почему предводитель темнокожий, а другие отнеслись с пониманием, ведь сериал юмористический.

Дмитрий Песков допускает, что Парад Победы 24 июня станет выходным
Дмитрий Песков допускает, что Парад Победы 24 июня станет выходным

Пресс-секретарь президента даёт большую вероятность этому решению.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости