Фильм «Текст» получил Премию АПКиТ в режиме онлайн

Режиссер фильма, Клим Шипенко, был удивлен победе своей картины.

Восьмая церемония вручения Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) прошла в режиме онлайн. В номинации «Лучший художественный фильм» победила картина «Текст». Режиссер фильма-победителя, Клим Шипенко, такого решения жюри не ожидал.

«Я очень рад, для меня неожиданность, что победил именно «Текст», я думал, что это будет «Холоп», – удивился Шипенко.

Премия была учреждена в 2013 году. В этом году из-за пандемии коронавируса было принято решение провести церемонию в интернете. Для России это стало первым подобным мероприятием, проведенным нестандартным образом. Вся церемония транслировалась на Пятом канале и мультимедийной платформе МТС ТВ. По окончании официальной части зрители смогли увидеть сериал «Шторм», взявший первый приз в своей номинации.

Всего же номинанты на лучший сериал (до 24 серий) «Шторм» и «Эпидемия» взяли на двоих 5 призов. На счету победителя «Лучший актер сериала» и «Лучший актер второго плана в сериале». А «Эпидемия» забрала все женские актерские премии.

За особые заслуги были отмечены Владимир Краснопольский и Валерий Усков. Творческий тандем стоял у истоков появления российских сериалов. Свои первые работы в этом направлении, «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Ермак» мэтры сняли еще в советское время.

Владимир Лазневой