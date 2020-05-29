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Хью Джекман может появиться только эпизодических ролях.

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«Дочь» Росомахи заменит Логана в дальнейших фильмах Marvel

Сегодня, 21:30

Хью Джекман может появиться только эпизодических ролях.

После того, как под именем Disney объединились киновселенная Marvel и 20th Century Fox, объединение КВМ и Людей Х только вопрос времени.

На экран хотят вернуть основных звёзд: студия уже отправила приглашение Хью Джекману на роль Росомахи. Однако актёр отказался сниматься как основной персонаж, и это подтвердил режиссёр «Логана» Джеймс Менголд, отметив, что возвращение героя обесценит смерть героя. В последнем фильме про Росомаху был ещё один яркий персонаж — «дочь» Логана Лора Кинни. Молодая и бойкая Х-23 вполне способна быть достойной заменой своего «отца» в дальнейших фильмах.

Дэвид Брент в блоге Comic Genre написал, что Кевин Файги хочет забрать всех персонажей Fox-Marvel в 4-ую фазу КВМ. Персонажей уже забрали после того, как Marvel купил Fox, дело осталось за малым — вписать их в общий сценарий вселенной. Поскольку Хью отказался быть Росомахой, Лора заменит его в четвёртой фазе благодаря хорошим отзывам и на фоне успеха мутанта с адамантиевым скелетом. Менголд сообщил, что готовит сценарий для сольного фильма про Лору, сразу после выхода «Логана» два года назад. После перекупки прав остаётся только немного поменять сценарий, и персонаж уже готов вступить в киновселенную и быть в первых рядах новых кроссоверов.

По слухам, Джекман может появиться в камео Дэдпула 3, но эту информацию опровергает создатель комиксов о Дэдпуле Роб Лайфилд. Он отмечает, что Дэдпул не заявлен в планах, поэтому ближайшие 5 лет фильма точно не будет, как и камео Джекмана. Он также отметил, что если бы Дэдпул был в приоритете, было бы объявление о работе над фильмом, даже без примерной даты премьеры, как вышло с Блейдом. Marvel объявили о перезапуске истории, что показывает их заинтересованность, хоть и не публиковали дату выхода фильма.

Не стоит отметать ещё один вариант развития событий: о желании играть Росомаху заявлял Киану Ривз, который ведёт переговоры с Marvel. Вариант о Логане из параллельной вселенной в исполнении Ривза маловероятен, некоторые источники сообщают, что речь о Призрачном гонщике, но официальной информации по этому поводу нет.


Ангелина Соколовская

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