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DC могут оставить сюжет о Супермене на ближайшие 10 лет

Сегодня, 19:30

Генри Кавилл отказался сниматься в сольнике в роли Кланка Кента, и возможно, не зря.

Кавилл может сделать камео в киновселенной DC в роли Супермена в таких «сольниках», как сиквелы «Бэтмена» и «Аквамена». Однако сольного фильма о Супермене не стоит ждать ближайшие 10 лет.

Супермен как персонаж дебютировал в DC Comics более 80 лет назад. Историю о Супермене меняли и переписывали много раз, оставляя в основном сюжете прежние каноны: те же суперсилы и слабости, те же второстепенные персонажи и отношения между ними, предысторию. Супермен появляется на большом экране в среднем раз в 14 лет, точный промежуток между картинами составляет от 4 до 27 лет. Такую большую разницу можно объяснить наличием сериалов в промежутках. Последний полноценный фильм вышел в 2016 году, а потому до новой картины осталось примерно 10 лет.

Всего кинокартин, связанных с историей Супермена, уже 19, и более современные не вызвали ошеломительного успеха. Это касается не только сюжета о Кланке Кенте, но и истории про его суперкузину Кару.

За 80 лет любители комиксов и кинокомиксов успели подустать от повторяющейся истории одних и тех же супергероев. После выхода сериала «Супергёрл» её историю планировали выпустить на большой экран, но отказались. В частности, сериал получил не самые высокие оценки — в среднем балл 6/10. Это также могло повлиять на отказ. В случае провала ленты в прокате компания получит колоссальные убытки. То же самое касается и истории о её брате — оценки последних фильмов не поднялись выше 7 баллов.

Поэтому DC нужно выпускать на экран как можно больше новых героев, менее знакомых зрителю и менее известных, а не «замыливать» Супермена. Камео Кавилла поможет объединённой серии фильмов удержать интерес широкой аудитории, и вместе с тем оставить Кларка на заднем плане, чтобы раскрыть новых персонажей. В связи с этим могут ввести эпизодическую роль и для Супергёрл, дав фанатам отдохнуть от супер-темы.

Сольный сюжет про суперкузинов на большом экране могут оставить ещё на десяток лет, когда кинотехнологии уйдут вперёд, а зритель соскучится по осовремененному Кенту.


Ангелина Соколовская

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